Seltene Worte: Phil Collins enthüllt seine gesundheitlichen Kämpfe

Der Wechsel vom Schlagzeuger zum Genesis–Frontmann nach dem Ausstieg von Peter Gabriel (75) sei rückblickend psychologisch schwierig gewesen – das Schlagzeug sei zuvor seine «Sicherheitsdecke» gewesen. «Plötzlich stehst du da vorne, nur mit dem Mikrofonständer. Du bist völlig exponiert.» Trotz aller Kritik, die er in seinen produktivsten Jahren mit Genesis, seiner Solokarriere und einigen Kollaborationen einstecken musste, bereut Collins nichts. «Ich hätte nichts davon missen wollen», resümiert er. «Nicht für alles in der Welt.» Im Jahr 2022 beendete Collins seine Karriere als Schlagzeuger, nachdem seine gesundheitlichen Beschwerden es ihm erschwerten, die Drumsticks zu halten. Im selben Jahr absolvierte Genesis ihre Abschiedstournee.