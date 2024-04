Seltener Anblick: Angelina Jolie zeigt sich mit Tochter Vivienne

Angelina Jolie (48) hat bei der Broadway–Premiere des Musicals «The Outsiders» am Donnerstagabend (11. April) einen seltenen Red–Carpet–Auftritt mit ihrer Tochter Vivienne (15) hingelegt. Die Oscarpreisträgerin zeigte sich dabei in einem schimmernden, goldfarbenen Kleid, das bis auf den roten Teppich reichte. Darüber trug die 48–Jährige einen Umhang in hellem Braun.