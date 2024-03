Seltener Anblick: Channing Tatum und Zoë Kravitz mitten in Hollywood

Das Promi–Paar Channing Tatum (43) und Zoë Kravitz (35) zeigt sich so gut wie nie gemeinsam in der Öffentlichkeit. Für eine ziemlich wichtige Person in ihrem Leben machten die beiden jetzt aber eine Ausnahme: Lenny Kravitz (59) wurde am Dienstag auf dem berühmten Hollywood Walk of Fame mit einem Stern geehrt, was sich sein Bald–Schwiegersohn und seine Tochter natürlich nicht entgehen liessen. Die beiden Verlobten nahmen direkt neben Lenny Kravitz Platz und erwiesen ihm so die Ehre.