Seltener Anblick: Dave Grohl mit Tochter und Ehefrau auf rotem Teppich

Sie zeigen sich nach Seitensprung–Baby als Familie

Mit dem Auftritt demonstriert die Familie weiterhin Zusammenhalt, nachdem es zu einem Seitensprung von Dave Grohl gekommen war. Der Musiker hatte im September 2024 öffentlich gemacht, dass er «ausserhalb» seiner Ehe Vater eines Mädchens geworden ist. Er wolle ein «liebevoller und unterstützender Elternteil» für seine jüngste Tochter sein. Grohl, der neben Violet ausserdem zwei weitere Töchter mit seiner Ehefrau Jordyn hat, liebe seine Familie, schrieb er bei Instagram. Er wollte alles tun, «um ihr Vertrauen zurückzugewinnen und ihre Vergebung zu verdienen».