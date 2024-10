Seltener Anblick: Heidi Klum posiert mit drei ihrer Kinder

Ob Heidi Klum sich bald wieder mit ihren Kindern zeigt? Ihre legendäre Halloween–Party steht schliesslich am 31. Oktober ebenfalls in New York City an. Bisher ist nur bekannt, dass sich Klum und Kaulitz in einem vorab noch geheimen Partnerkostüm zeigen werden. Schon seit dem Jahr 2000 feiert sie ihr Kostümfest, zu dem auch stets viele Stars kommen. Mit ihrem Ehemann zeigte sie sich schon in mehreren Partnerkostümen, darunter Fischer (Kaulitz) und überdimensionaler Wurm (Klum) sowie Pfau (Klum) und dazugehöriges Ei (Kaulitz).