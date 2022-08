Seltener Anblick: Rod Stewart zeigt sich mit sieben seiner Kinder

Familie Stewart macht derzeit Urlaub in Italien. Rod Stewarts (77) Ehefrau, Model Penny Lancaster (51), hat auf ihrem Instagram-Account ein Foto geteilt, das Seltenheitswert besitzt. Zu sehen ist die 51-Jährige an der Seite des Sängers und sieben seiner insgesamt acht Kinder. Die Grossfamilie posiert strahlend vor einer Jacht. «Der Stewart-Clan kommt zusammen», kommentierte Lancaster den Schnappschuss. Laut Medienberichten war die Familie in Portofino unterwegs.