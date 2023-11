Seltener Anblick: «SATC»-Star Kim Cattrall führt ihren Freund aus

Cameo bei «And Just Like That...»

Kim Cattrall spielte die Figur Samantha Jones in der Serie «Sex and the City», die zwischen 1998 und 2004 über sechs Staffeln lief und in zwei Spielfilmen fortgeführt wurde. Im Sequel «And Just Like That...», das 2021 anlief, war sie am Ende der zweiten Staffel zuletzt in einem kurzen Gastauftritt zu sehen. Einen gemeinsamen Dreh mit ihren ehemaligen Kolleginnen Sarah Jessica Parker (58), Cynthia Nixon (57) und Kristin Davis (58) schloss Cattrall schon im Vorfeld aus. Das Verhältnis zwischen der 67–Jährigen und den drei Schauspielerinnen soll angeblich zerrüttet sein.