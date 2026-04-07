Seltener Anblick: Serena Williams teilt Foto mit beiden Töchtern

Bereits im Sommer 2022, rund ein Jahr vor der Geburt von Adira und im Rahmen ihres Abschieds aus dem Profitennis, hatte Serena Williams erzählt, dass sie und ihre erste Tochter offenbar so gut wie nichts auseinanderbringen kann. Zu Beginn ihrer Karriere habe sie nie über Kinder nachgedacht, erzählte sie damals dem Magazin «Vogue». Auch gab es Zeiten, in denen sie nicht sicher war, ob sie Babys «in diese Welt, mit all ihren Problemen» bringen wollte. Und sie habe einst gedacht, dass sie bestimmt rund um die Uhr Hilfe in Anspruch nehmen würde, sollte sie wirklich ein Kind bekommen.