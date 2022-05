Seltener Auftritt: Alle ABBA-Mitglieder gemeinsam auf Rotem Teppich

Prominente Gäste feiern die Avatare und ABBA selbst

«ABBA Voyage» feierte am Donnerstag seine Uraufführung. In der eigens erbauten ABBA-Arena im Osten Londons singen digital verjüngte Hologramm-Doubles die grössten Hits der Schweden. Björn, Agneta, Anni-Fried und Benny wurden dafür monatelang via Motion-Capturing-Verfahren gefilmt. Die Show wird in den nächsten Monaten mehrmals pro Woche über die Bühne gehen. Karten gibt es zu Eintrittspreisen zwischen umgerechnet 25 Euro und 169 Euro. Tickets gibt es zunächst bis Dezember.