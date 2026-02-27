Seltener Auftritt: Chevy Chase im Rollstuhl bei Doku-Premiere

Seine Fans haben Chevy Chase (82) in den vergangenen Jahren nur selten in der Öffentlichkeit gesehen. Umso bemerkenswerter war sein Auftritt am vergangenen Donnerstag beim 40. Fort Lauderdale International Film Festival in Florida. Der Komiker erschien im Rollstuhl zur Vorführung der Dokumentation «I‹m Chevy Chase... And You›re Not» im Savor Cinema – begleitet von seiner Ehefrau Jayni Chase (68) und Tochter Cydney Chase (43), die ihm laut dem «Hello!»–Magazin bei der Kinopremiere des Films zur Seite standen. Der Abend in Fort Lauderdale stand allerdings nicht nur im Zeichen der Dokumentation. Chase wurde zudem mit einem Lifetime Achievement Award geehrt.