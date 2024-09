Seltener Auftritt: Denzel Washington zeigt sich mit seiner Familie

«The Piano Lesson» handelt von dem Leben einer schwarzen Familie in Pittsburgh nach der Weltwirtschaftskrise. Im Haushalt bricht ein grosser Streit um ein Klavier aus: Boy Willie (John David Washington) will das Instrument aus der Not heraus verkaufen. Seine Schwester Berniece (Deadwyler) will es behalten, ihr gemeinsamer Onkel (Jackson) steht zwischen den Stühlen. Der Film soll am 22. November auf Netflix erscheinen, vorher läuft er ab dem 8. November in ausgewählten Kinos in den USA.