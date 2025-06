Seltener Auftritt: Helen Hunt wird für ihr Lebenswerk geehrt

Der Lifetime Achievement Award sei «eine herzliche und wohlverdiente Hommage an eine Künstlerin, die Generationen von Zuschauern und Kollegen zu inspirieren vermag», so Rocca weiter. Hunt reiht sich mit dieser Auszeichnung in eine illustre Liste von Preisträgern ein, zu denen in diesem Jahr auch Regielegende Martin Scorsese (82), Hollywoodstar Michael Douglas (80) und die französische Filmikone Catherine Deneuve (81) gehören.