Seltener Auftritt: Jamie Foxx mit Tochter Anelise bei Golden Globes

Eleganter Auftritt von Jamie Foxx' Tochter Anelise

Bei den Golden Globe Awards war Foxx für sein auf Netflix erschienenes Comedy–Special «Jamie Foxx: What Had Happened Was» nominiert, nahm allerdings keine Trophäe mit nach Hause. Auf dem Red Carpet strahlte der 57–Jährige in einem eleganten schwarzen Anzug mit Perlendetails am Revers und schwarzer Sonnenbrille. Seine 16–jährige Tochter Anelise erschien hingegen in einem zweireihigen weissen Blazer samt schwarzer Hose. Ihr lockiges Haar trug sie offen, wie auf Bildern der Veranstaltung zu erkennen ist.