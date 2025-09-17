Seltener Auftritt: Kim Cattrall besucht Event mit ihrem Partner

Liebe seit einem Jahrzehnt

Cattrall und Thomas sind seit 2016 zusammen, gemeinsame Auftritte und öffentliche Liebesbekundungen sind allerdings eine Seltenheit. Erst vor wenigen Monaten hatte die 69–Jährige in einem Interview mit «The Times» eine Ausnahme gemacht und Einblicke in ihr Liebesleben gewährt. «Wir sind jetzt fast zehn Jahre zusammen und hatten eine fantastische Zeit», schwärmte die Schauspielerin von ihrer Beziehung zu dem 14 Jahre jüngeren Briten. «Wir haben einfach so viel Spass miteinander.»