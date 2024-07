Seltener Auftritt: Nicole Kidman posiert mit Tochter Sunday Rose

Nicole Kidman in Weiss, ihre Tochter in Grau

Sunday Rose posierte beim «Her Time»–Event des Uhrenherstellers Omega an der Seite ihrer berühmten Mutter schon fast wie ein professionelles Model. Das Mutter–Tochter–Duo stand auf dem roten Teppich nebeneinander und blickte sich immer wieder an. Beide machten in die Kameras sowohl ernste als auch fröhliche Gesichter.