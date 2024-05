Seltener Auftritt: Richard Gere macht Cannes zur Familiensache

Schauspiel–Legende Richard Gere (74) hat am Wochenende in Cannes seinen neuesten Film «Oh, Canada» vorgestellt. Seinen Auftritt bei den 77. Internationalen Filmfestspielen machte der «Pretty Woman»–Star dabei zur Familiensache: Auf dem roten Teppich vor der «Oh, Canada»–Weltpremiere zeigte sich Gere verliebt mit Ehefrau Alejandra Silva (41). Bei der Afterparty nach der umjubelten Premiere war auch Sohn Homer James Jigme Gere (24) zugegen, wie das US–Magazin «People» berichtet. Am Samstagabend (18. Mai) besuchten Silva und Gere dann gemeinsam die unter anderem von «Vanity Fair» gehostete «Women in Cinema»–Gala an der Croisette.