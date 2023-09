Meidet die Öffentlichkeit

Seltener Auftritt: Seal turtelt mit Partnerin bei den US Open

Sein Liebesleben hält Seal seit dem Ende der Ehe mit Heidi Klum vorzugsweise aus der Öffentlichkeit. Bei den US Open in New York wurde der Sänger jetzt aber mit Freundin Laura Strayer abgelichtet.