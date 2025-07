Seltener Auftritt von Sarah Michelle Gellar und Freddie Prinze Jr.

In der aktuellen Fortsetzung spielt Freddie Prinze Jr. erneut die Rolle des Ray Bronson. Und auch Jennifer Love Hewitt (46) kehrt als Julie James zurück. Gellars Figur hat dagegen das Zeitliche gesegnet. Prinze erzählte «People» über den neuen Film, dass er sich bei der Rückkehr in seine Rolle wie bei einem Highschool–Treffen fühlte. «Man hat keine Ahnung, was sich verändert hat und was gleich geblieben ist», sagte er. Der Film kommt am 17. Juli in die Kinos.