Seltener Doppelerfolg: Reynolds und Lively folgen auf Willis und Moore

Nach der Premiere von «It Ends With Us» am 9. August konnte dieser demnach bereits 50 Millionen US–Dollar einspielen. Damit landet er hinter «Deadpool & Wolverine», der an diesem Wochenende 54 Millionen Dollar und seit seinem Kinostart Ende Juli rund 494,3 Millionen Dollar in den USA einbrachte. Dass Filme eines Ehepaars die Charts in dieser Weise dominierten, liegt demnach 34 Jahre zurück.