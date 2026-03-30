Seltener Einblick: Oliver Kahn zeigt sich beim Spaziergang mit Frau

Oliver Kahn postet auf Instagram normalerweise Throwback–Fotos aus seiner aktiven Zeit oder bezahlte Postings von Sponsoren. Wenn er private Einblicke in sein Leben gibt, ist er meist solo zu sehen. Höchstens ist sein Hund noch mit auf dem Bild. Doch nun hat der ehemalige Weltklassetorwart eine Ausnahme gemacht. Auf seinem Instagram–Kanal postete er ein Foto, das ihn beim Spaziergang mit seiner Frau Svenja zeigt.