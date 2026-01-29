Seltener öffentlicher Auftritt: Athina Onassis mit neuem Look in Paris

Mit dunkler Mähne auf dem roten Teppich

Mindestens ebenso bemerkenswert wie ihr Erscheinen war der neue Look der 41–Jährigen. Statt der gewohnten hellen Strähnen in ihrem natürlichen Aschblond präsentierte sie ihr Haar in einem dunklen Braunton. Zudem waren sie toupiert und in voluminösen Wellen nach hinten gestylt.