Am 11. April feierte Simone Thomalla ihren 57. Geburtstag. An diesem Tag postete ihre Tochter das Schwarz-Weiss-Foto auf Instagram. Darauf sitzt Vetters in der Mitte der beiden Frauen, sowohl Sophia als auch ihre Mutter schmiegen sich an den Theaterschauspieler. «Vater. Mutter. Kind», schrieb die Moderatorin und fügte ein Herz-Emoji hinzu. Simone Thomalla schwärmte in den Kommentaren: «Da hat der Vati mir das wohl schönste Geschenk gemacht!»