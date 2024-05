Seltenes Foto: Céline Dion rockt bei Konzert mit ihren Söhnen

Céline Dion (56) verbrachte einen schönen Abend mit ihren Söhnen. Am Donnerstag (16. Mai) teilte sie ein seltenes Foto auf ihrem Instagram–Account, auf dem sie mit ihren Zwillingssöhnen Nelson und Eddy (13), ihrem ältesten Sohn Rene–Charles (23) und Mick Jagger (80) in die Kamera lächelt. «Am vergangenen Samstag hatte ich die Gelegenheit, die Rolling Stones auf ihrer ‹Hackney Diamonds›–Tour im Allegiant Stadium in Vegas zu sehen», schrieb die Sängerin zu dem Schnappschuss.