Seltenes Foto: Ethel Kennedy feiert 96. Geburtstag mit ihren Liebsten

Ethel Kennedy, die Witwe von Robert F. Kennedy (1925–1968), hat am 11. April ihren 96. Geburtstag gefeiert – und das offenbar in grossem Kreis. Ein von ihrem Enkel Joe Kennedy III (43) veröffentlichtes Foto zeigt die Menschenrechtsaktivistin im Kreise ihrer Liebsten. Sie alle haben sich schon fast aufgetürmt, um Ethel Kennedy für die Aufnahme zu umringen. «Herzlichen Glückwunsch zum 96. Geburtstag an die tollste Oma der Welt», schreibt Joe Kennedy III auf der Plattform X zu dem Bild.