Seltenes Gemälde von Bob Dylan für 200.000 Dollar versteigert

Bob Dylan gilt als einer der einflussreichsten Singer–Songwriter des 20. Jahrhunderts. 2016 erhielt der US–Star «für seine poetischen Neuschöpfungen in der grossen amerikanischen Songtradition» als erster Musiker den Nobelpreis für Literatur. Zu seinen Hits zählen neben «Blowin‹ In The Wind» Songs wie «Knockin› On Heavens Door», «All Along the Watchtower» oder «Like A Rolling Stone».