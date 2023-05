Anne über Charles' Regentschaft: «Man weiss, was man bekommt»

Überraschend offen spricht Anne auch darüber, ob die Monarchie in der heutigen Zeit noch Relevanz hat, besonders in Commonwealth-Staaten ausserhalb des Vereinigten Königreichs. «Ich denke, es ist vollkommen richtig, dass es einen Moment gibt, in dem man diese Diskussion führen muss. Ich möchte betonen, dass die konstitutionelle Monarchie ein Mass an langfristiger Stabilität bietet, das auf andere Weise eigentlich nur schwer zu erreichen ist.»