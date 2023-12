Seltenes Sammlerstück: Signierte Taylor-Swift-Demo-CD unter dem Hammer

Taylor Swifts Arbeitsproben

Die CD dürfte ein begehrtes Sammlerstück sein: Mit den Arbeitsproben auf ihren Demo–CDs stellen sich Musiker und Musikerinnen bei Musikproduzenten und Labels vor. Die CD war also nie im Handel. Nun bietet die Seite «Gotta Have Rock and Roll» die Platte in einer Auktion zum Verkauf an. Das Minimalgebot liegt bei 3.000 US–Dollar, was umgerechnet knapp 2.800 Euro entspricht. Erwartet wird ein Preis zwischen 10.000 und 20.000 Dollar für die Demo–CD.