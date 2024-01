«Seltsamer Prozess»: Anthony Hopkins arbeitet an seiner Autobiografie

Apropos «Das Schweigen der Lämmer»: Der Schauspieler verriet, dass das Drehbuch zu dem Kultstreifen von 1991 das beste sei, was er bis heute gelesen habe. Sicher wird der Thriller, für den Hopkins wie auch Foster mit dem Oscar als beste Hauptdarsteller ausgezeichnet wurden, auch eine Rolle in seiner Biografie spielen. Dass er einmal Hollywood–Star würde, war ihm nicht unbedingt in die Wiege gelegt: Seine Eltern betrieben in Südwales eine Bäckerei. In der Schule sei er «orientierungslos» gewesen und habe lange nicht gewusst, was er beruflich machen wolle. Die Verzweiflung seines Vaters darüber habe ihn jedoch angespornt: «Ich sagte: ‹Eines Tages werde ich es euch beiden zeigen›.» Er nahm ein Studium am Royal Welsh College of Music & Drama auf, danach arbeitete er zunächst als Theaterschauspieler.