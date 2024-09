Semino Rossi: Das war sein magischster Moment in diesem Jahr

In diesem Jahr feiern Sie Ihr 20–jähriges Jubiläum, am 8. November gibt es ein grosses Jubiläumskonzert in Innsbruck. Welche grossen Schlagerstars werden dabei Ihre Gäste sein?

Rossi: Zum Jubiläumskonzert in der Olympiahalle in Innsbruck kommen grossartige Freunde von mir – Beatrice Egli, Ramon Roselly, Roberto Blanco, Charlien, Pablo Grande, die Calimeros aus der Schweiz und die Grand Dame des Schlagers aus Deutschland. Es wird ein wunderbarer Abend und ich freue mich über jeden Besuch. Wir werden mit einem 15–köpfigen Orchester drei Stunden spielen und singen. Ich hoffe, dass viele meiner Fans mitfeiern, wenn wir uns gemeinsam daran erinnern, was in den zurückliegenden 20 Jahren alles passiert ist. Das wird ein grosses Fest.