SemperOpernball verkündet weiteren Moderator für 2024

Zum ersten Mal seit vier Jahren geht im Februar 2024 wieder der SemperOpernball in Dresden über die Bühne. Im Oktober wurde bekannt, dass Schauspielerin Stephanie Stumph (39) und «Game of Thrones»–Star Tom Wlaschiha (50) am 23. Februar gemeinsam durch das Programm des Abends führen werden. Nun wurde ein weiterer Moderator bekannt gegeben.