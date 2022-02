Sender suspendiert Whoopi Goldberg nach Holocaust-Äusserung

Auch in der Show «The View» gab es noch eine Entschuldigung der Schauspielerin: «Gestern in unserer Show habe ich mich falsch ausgedrückt. Ich habe gestern Abend darüber getwittert, aber ich möchte, dass Sie es direkt von mir hören», sagte sie. So viele Menschen zu verärgern, sei nie ihre Absicht gewesen. «Ich verstehe jetzt, warum, und dafür bin ich zutiefst dankbar. Die Informationen, die ich erhalten habe, waren wirklich hilfreich, und haben mir geholfen, einige verschiedene Dinge zu verstehen.»