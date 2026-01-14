Sendetermin für Dokureihe mit Heidi Klum und ihren Kindern steht fest

Fans von Heidi Klum (52) können sich freuen: ProSieben hat nun den Starttermin für die neue Dokureihe «On & Off the Catwalk – by Heidi Klum» bekanntgegeben. Dabei erleben die Zuschauerinnen und Zuschauer den TV–Star sowie ihre Kinder Leni (21) und Henry (20), die ebenfalls im Model–Business arbeiten, privat und bei der Arbeit. «Wir nehmen euch mit hinter die Kulissen von unseren Leben als Models», kündigte Heidi Klum an.