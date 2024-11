Sensationelle neue Porträts von König Felipe und Königin Letizia

Annie Leibovitz (75) hatte schon so manchen Star aus dem Showbusiness, der Politik oder Königshäusern vor der Linse. Jetzt hat die US–Fotografin auch König Felipe VI. (56) und Königin Letizia von Spanien (52) abgelichtet – und die Porträts sind wahrlich hollywoodreif. Die glamourösen Porträts des spanischen Königspaares wurden am Dienstag im Rahmen der Ausstellung «La tiranía des Cronos» (Die Tyrannei des Kronos) in der Bank von Spanien enthüllt.