Senta Berger: Emotionale Worte über Michael Verhoeven und ihren Vater

Josef Berger war Wiener Musiker und Komponist, geboren 1902, gestorben 1983. Während des Zweiten Weltkriegs musste er seine Musikkarriere beenden und den elterlichen Betrieb übernehmen – eine Metallschleiferei. «Für meinen Vater war die Musik sein Leben. Allerdings auch das Leben, das er versäumt hat. Leider war er gefangen in dieser Metallschleiferei, die er vom Opa übernehmen musste. Er hat sich gefügt und dafür gehasst, dass er zu schwach war, sich zu befreien», erzählte Senta Berger.