Senta Berger erhält Bambi für ihr Lebenswerk

Nicht der erste Bambi für Senta Berger

Die 1941 in Wien geborene Schauspielerin gab ihr Filmdebüt 1950 in einer kleinen Rolle in der Erich–Kästner–Verfilmung «Das doppelte Lottchen». Im Alter von 16 Jahren wurde sie als jüngste Studentin jemals am renommierten Max Reinhardt Seminar in Wien angenommen. Ein Jahr später erhielt sie das erste Theater–Engagement. Ihre Filmkarriere führte sie über Deutschland bis nach Hollywood. Aus der deutschen Film– und Fernsehlandschaft ist sie seit Jahren nicht mehr wegzudenken.