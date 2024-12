Senta Berger mit Bayerischem Verfassungsorden ausgezeichnet

Senta Berger erschien in einem dunklen knielangen Strickkleid mit Feinstrumpfhose und Stiefeln zu dem Termin. Sie strahlte charmant in die Kameras – eine grosse Leistung nach dem schweren Verlust vom Frühjahr. Am 22. April starb ihr langjähriger Ehemann, Regisseur Michael Verhoeven (1938–2024), in München nach kurzer schwerer Krankheit.