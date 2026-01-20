Senta Berger muss TV-Sendung nach Sturz absagen

Bereits am vergangenen Freitag hatte sie eine Lesung in der Hamburger Laeiszhalle kurzfristig abgesagt: Beim Soundcheck war Berger gestürzt und hatte sich einen Oberschenkelbruch zugezogen. Nach einer Operation gehe es ihr «den Umständen entsprechend gut», erklärte Sohn Simon Verhoeven am Wochenende der «Bild»–Zeitung. «Wir sind froh, dass sie in sehr guten Händen ist.» Sie sei eine Kämpferin, was sie jetzt auch wieder beweisen werde. Die Genesung stehe aber erstmal im Vordergrund.