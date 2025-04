Sentebale-Skandal: Prinz Harry hofft, dass die Wahrheit herauskommt

«Herzzerreissend» für Prinz Harry

Sentebale war für Prinz Harry eine Herzensangelegenheit. Chandauka war aufgefordert worden, ihren Posten zu räumen. «Die Mitglieder des Stiftungsrats handelten im besten Interesse der Wohltätigkeitsorganisation, als sie die Vorsitzende aufforderten, zurückzutreten, und dabei das Wohlergehen der Mitarbeiter im Auge behielten», hiess es in einem Statement der Prinzen. Jene habe die Organisation im Gegenzug verklagt, «um in dieser ehrenamtlichen Position zu bleiben, was die zerrüttete Beziehung weiter unterstreicht». Chandauka sprach ihrerseits gegenüber «Sky News» von Mobbing. Sie habe es gewagt, auf Probleme hinzuweisen und auf eine damit einhergehende Vertuschung, wie sie in einem Statement andeutete. Was genau zu dem Bruch geführt haben soll, ist bisher nicht eindeutig geklärt.