Serena Williams: Ehemann Alexis Ohanian musste operiert werden

Knötchen hätten sich «sehr wahrscheinlich in Krebs» verwandelt

Der Eingriff hatte einen ernsten Hintergrund: «Die Knötchen wurden immer grösser und die letzte Biopsie ergab, dass sie sich sehr wahrscheinlich in Krebs verwandeln würden», erklärte der Tech–Unternehmer zu einem Foto aus dem Krankenhausbett. Aufgrund der Familiengeschichte – seine Mutter verstarb an einem Hirntumor und kämpfte in seinem Alter gegen Brustkrebs – wollte der zweifache Vater «kein Risiko eingehen».