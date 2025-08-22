Serena Williams hat mit der Abnehmspritze 14 Kilo verloren

«Ich kann einfach mehr machen»

14 Kilo hat sie so inzwischen verloren. Für Williams steht aber nicht das Äusserliche im Vordergrund, betont sie: «Ich kann einfach mehr machen. Ich bin aktiver. Meine Gelenke schmerzen nicht so sehr». Sie fühle sich als habe sie «viel Energie und das ist grossartig.» Allerdings wolle sie nicht, dass ihr Selbstwert durch ihr Gewicht beeinflusst werde – sie habe sich auch vorher in ihrem Körper wohlgefühlt, nur körperliche Beschwerden durch das Extragewicht hätten gestört.