Serena Williams: «Ich vermisse Tennis wie verrückt»

«Ich versuche, einen Halbmarathon zu laufen. Das ist mein neues Ziel. Es ist also so, dass ich einfach etwas tun muss, das wetteifernd ist. Ich vermisse Tennis wie verrückt», erzählt Williams. Sie sei aktuell «besessener» als je zuvor von Ernährung und Bewegung und versuche kontinuierlich, noch fitter zu werden. Ihr falle es nach Jahren im Profisport aktuell jedoch noch schwer, nicht in allem ein Konkurrenzdenken an den Tag zu legen.