Serena Williams teilt Foto mit Tochter Olympia - und Herzogin Meghan

Sie sind seit Jahren eng befreundet

Herzogin Meghan und Serena Williams sind bereits seit einigen Jahren eng befreundet. Bei wichtigen Tennisspielen feuerte die Frau von Prinz Harry (37) ihre Freundin schon oft von der Tribüne aus an, etwa 2019 bei den US Open in New York. Williams soll ausserdem in der Nähe von Meghan und Harry in Kalifornien wohnen.