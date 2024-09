Serena Williams und Alicia Keys jubeln gemeinsam bei den US Open

Bilder zeigen die einstige Tennisspielerin und die Sängerin beim Besuch des Achtelfinalspiels am 1. September in New York City. Immer wieder reckten die Freundinnen ihre Hände in die Höhe und feuerten Dimitrov lautstark an. In den Satzpausen unterhielten sie sich angeregt und knipsten Fotos von sich selbst. Auch weitere Prominente wie Sänger John Mayer (46) oder «Bridgerton»–Schöpferin Shonda Rhimes (54) verfolgten das knapp vierstündige Match im Publikum.