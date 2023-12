Serena Williams verrät: Sie hat ihre Muttermilch gespendet

«Ich freue mich riesig, einfach irgendwie helfen zu können»

Die vielfache Grand–Slam–Gewinnerin, die 2022 in Tennis–Rente ging, teilte ein kurzes Video auf ihrem Instagram–Account, in dem sie einen Gefrierschrank öffnet, in dem mehrere Packungen Muttermilch liegen. Dazu ist ihre Stimme zu hören. Sie sei «wirklich aufgeregt», die Muttermilch «an Menschen zu spenden, die sie wirklich brauchen». Bevor sie die Tür des Gefrierschranks schloss, fügte sie hinzu: «Es wird anonym sein, aber ich freue mich riesig, einfach irgendwie helfen zu können.»