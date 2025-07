Serie machte ihn berühmt: Idris Elba hat «The Wire» nie gesehen

«Es ist seltsam für mich, zurückzugehen»

«Ich habe es nicht gesehen. Und ich fühle mich schlecht deswegen. Es ist nicht so, dass ich kein Fan davon bin – ich war dabei», führte der 52–Jährige weiter aus. Noch heute spüre er jeden Tag die Auswirkungen der Serie auf sein Leben, doch gerade deshalb wolle er sie nicht anschauen. «Für mich war es fast so, als wäre ich Stringer Bell gewesen. Ich bin nicht Stringer Bell, aber ich habe auch das Gefühl, dass, als Stringer Bell starb, ein Teil von mir mit dieser Figur gestorben ist. Es ist seltsam für mich, zurückzugehen und es anzusehen», so Elba. Diese emotionale Verbindung zu seiner Rolle mache es ihm unmöglich, die Serie objektiv zu betrachten.