Serie mit Emma Thompson: «Down Cemetery Road» bekommt zweite Staffel

Die Apple–TV–Serie «Down Cemetery Road» mit Emma Thompson (66) und Ruth Wilson (43) in den Hauptrollen geht in eine zweite Runde. Wie der Streamingdienst mitteilt, erhält der Thriller neue Folgen. Die Entscheidung fällt kurz nach der Ausstrahlung des Finales der ersten Staffel.
In der zweiten Staffel werden Thompson, die die Privatdetektivin Zoë Boehm spielt, und Wilson, die Sarah Trafford verkörpert, erneut gemeinsam ermitteln. Diesmal führt sie ein besonders verzwickter Fall in die Abgründe des illegalen Kunsthandels. Ausgangspunkt ist der mysteriöse Tod einer Frau, die vor einen Zug stürzt. Der Fall nimmt eine überraschende Wendung, als die beiden auf die Spur eines Serienkillers stossen.
Thompson begeistert von der Verlängerung
Die britische Schauspielerin zeigt sich hocherfreut über die Verlängerung. Die auch als Executive Producerin agierende Thompson betont in einer Mitteilung, wie sehr sie sich darauf freut, wieder mit dem Team zu arbeiten. Besonders hebt sie die Autorin Morwenna Banks und ihre Kollegin Ruth Wilson, die sie als brillante Partnerin bezeichnet, hervor.
Die Figur der Zoë Boehm beschreibt Thompson als «herrlich punkigen Charakter». Sie könne es «kaum erwarten, wieder in ihre nachgemachten Doc Martens zu schlüpfen». Ihren Dank richtet sie an alle Zuschauerinnen und Zuschauer, denen sie die Fortsetzung zu verdanken habe.
Die erste Staffel der Serie startete im Herbst. Wann genau die neuen Episoden bei Apple TV zu sehen sein werden, ist noch nicht bekannt. Ausserdem wurde gegenwärtig noch nicht mitgeteilt, wann die Dreharbeiten für die zweite Staffel starten werden.