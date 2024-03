Serie über berühmten Mordprozess: Margaret Qualley spielt Amanda Knox

Margaret Qualley ist das dritte und jüngste Kind von Schauspielerin Andie MacDowell (65) aus deren erster Ehe mit Paul Qualley und ist seit 2023 mit Musikproduzent Jack Antonoff (39) verheiratet. Sie spielte bislang unter anderem in der Serie «The Leftovers», in der Miniserie «Maid» oder in Filmen wie Quentin Tarantinos (60) «Once Upon a Time... in Hollywood» und «Poor Things» von Giorgos Lanthimos (50).