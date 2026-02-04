Serie über JFK Jr. und Carolyn Bessette: Das sind die Stars der Show

Die Stars von «Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette» haben sich am Dienstag der Öffentlichkeit vorgestellt. In New York feierte Ryan Murphys (60) neue FX–Serie ihre Premiere in der legendären Carnegie Hall.
Sarah Pidgeon (29), die Carolyn Bessette spielt, trug für das Event ein dunkles Kleid mit einem Rautenmuster aus Perlen, das ausserdem eine schwarze Schleife auf der Vorderseite schmückte. Der Rockteil des Trägerkleides war mit hellen Federelementen verziert. Die Schauspielerin war zuvor in der Serie «The Wilds» und letztes Jahr in «Ich weiss, was du letzten Sommer getan hast» zu sehen. Für ihre Leistung im Broadway–Musical «Stereophonic» wurde sie für den Tony Award nominiert.
Ihr neuer TV–Ehemann Paul Anthony Kelly, der in die Rolle von John F. Kennedy Jr. schlüpft, entschied sich bei der New Yorker Serienpremiere für einen klassischen Look mit schwarzem Anzug und weissem Hemd. JFK Jr. ist Kellys erste grosse Rolle. Die beiden Schauspieler waren auch mit Naomi Watts (57) zu sehen, die in der neuen Serie Jacqueline Kennedy spielt.
Darum geht's in «Love Story»
«Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette» handelt von der stürmischen Beziehung des echten Kennedy–Paares, die landesweit für Aufsehen sorgte. JFK Jr. (1960–1999) war der Sohn von Präsident John F. Kennedy (1917–1963). Seit der heimlichen Hochzeit von ihm mit Carolyn Bessette (1966–1999) im Jahr 1996 umgab seine Ehefrau eine geheimnisvolle Aura, da sie sich von der Öffentlichkeit fernhielt. 1999 kam das Ehepaar bei einem Flugzeugabsturz in der Nähe von Martha's Vineyard in Massachusetts ums Leben.
Disney+ hatte bereits bekannt gegeben, dass FX' «Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette» am 13. Februar um 3 Uhr morgens mit drei Episoden, danach wöchentlich einer neuen, auf dem Streamingdienst Premiere feiern wird. Der erste Teil in Ryan Murphys «Love Story»–Reihe ist eine Miniserie, die von Elizabeth Bellers Buch «Once Upon a Time: The Captivating Life of Carolyn Bessette–Kennedy» inspiriert wurde.
Kritik an der Serie aus dem Kennedy–Clan
Jack Schlossberg (33), ein Neffe von John F. Kennedy Jr., hatte sich bereits im vergangenen Sommer in scharfer Form gegen Ryan Murphys Serie gewandt. In einem emotionalen Video, das er in seinen Instagram–Storys veröffentlichte, machte der Sohn von Caroline Kennedy (68) seinem Unmut über die FX–Produktion Luft.
«In letzter Zeit war mein Newsfeed voller Bilder meines Onkels, John F. Kennedy Jr., eines grossartigen Mannes», beginnt Schlossberg sein Statement. «Für alle, die sich fragen, ob seine Familie jemals konsultiert wurde oder etwas mit der neuen Show zu tun hat, die über ihn gemacht wird – die Antwort ist nein, und es gibt wirklich nicht viel, was wir dagegen tun können.»
Zuletzt musste die Kennedy–Familie einen erneuten Schicksalsschlag verkraften. Jacks Schwester Tatiana Schlossberg (1990–2025) starb am 30. Dezember im Alter von nur 35 Jahren nach einem Kampf gegen akute myeloische Leukämie.