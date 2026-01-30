Serie über legendäres Magier-Duo Siegfried und Roy setzt auf CGI-Tiger

Die Handlung soll nachzeichnen, wie das deutsch–amerikanische Duo gemeinsam mit seinen weissen Tigern Las Vegas in ein familienfreundliches Reiseziel verwandelte, so «Variety». Dabei habe das Gespann die Grenzen zwischen Illusion und Realität immer weiter ausgereizt – beruflich wie privat – bis eine Tragödie alles veränderte. Die Showkarriere der beiden Stars fand am 3. Oktober 2003 ein tragisches Ende: Der Tiger Mantacore attackierte Roy auf der Bühne und verletzte ihn schwer am Hals.