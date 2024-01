Serie «Zeit Verbrechen» erobert als Weltpremiere die Berlinale

Sogar mit aktueller Oscar–Anwärterin

Der Cast der einzelnen Folgen kann sich mehr als sehen lassen. Doch ein Name sticht aus aktuellem Anlass besonders hervor: So wird in der Ausgabe «Love by Proxy» auch Schauspielerin Sandra Hüller (45) zu sehen sein, die erst vergangenen Dienstag (23. Januar) dank «Anatomie eines Falls» für einen Oscar in der Kategorie «Beste Hauptdarstellerin» nominiert wurde. Doch auch Lars Eidinger (48), Detlev Buck (61), Anna Bederke (43) und Lavinia Wilson (43) wirken in der «Zeit Verbrechen»–Serie mit, um nur einige zu nennen.